"Англия исторически плохо играет с топ-сборными в плей-офф", – Каррагер легкомысленно отозвался об Украине
Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер откровенно недооценивает Шевченко и компанию перед очным поединком в четвертьфинале Евро-2020.
"Еще перед турниром было ясно, что есть хороший шанс на полуфинал. Из группы смерти Англии должны были достаться Германия, Франция или Португалия, а англичане исторически плохо играют с топ-сборными в плей-офф. Но мы прошли этот тест, а теперь у нас в соперниках Украина – о лучшем оппоненте сложно мечтать.
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Думаю, если бы Англия могла выбирать между Швецией и Украиной, то выбрала бы Украину. Все равно будет сложно, особенно в Риме. Здесь уже игра не на своем Уэмбли, не на знакомом стадионе. Но лучшего соперника нечего и желать", – сказал Каррагер для Sky Sports.
Напомним, матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия состоится 3 июля, начало в 22:00.
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