Британский дуэт встал в оппозицию к подавляющему большинству стран-членов союза, сообщает Sky Sports.

УЕФА запланировал голосование за революционный формат Лиги чемпионов на 31 марта

Английский и шотландская ассоциации стремятся сохранить нынешний формат Лиги чемпионов с минимальными нововведениями. Британцам не нравится увеличение количества команд в турнире и рост игровых недель с шести до 10-ти. Это ставит под угрозу проведение внутренних соревнований. Кроме того, на Туманном Альбионе не в восторге от идей с расширенным представительством в ЛЧ ведущих ассоциаций и прямыми путевками в турнир для трех лучших команд в истории Кубка чемпионов.

Англия и Шотландия взамен предлагают ввести ограничения на дополнительные игровые недели (не более двух дополнительных) и установить лимит представительства от одной страны на уровне пяти клубов.

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