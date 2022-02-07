Претендентов на проведение чемпионата мира 2030 стало меньше.

Великобритания и Ирландия отказались от планов подавать совместную заявку на проведение ЧМ-2030, сообщает BBC Sport .

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Причина – финансовая. Решение было принято после технико-экономического анализа затрат на организацию Мундиаля. Вместо этого футбольные ассоциации Ирландии, Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии хотят стать хозяевами Евро-2028 и готовят соответствующую заявку.

Сейчас среди претендентов на проведение чемпионата мира 2030 года есть только Испания и Португалия, которые подали совместную заявку.