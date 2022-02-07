Великобритания и Ирландия отказались от планов провести чемпионат мира и нацелились на Евро
Претендентов на проведение чемпионата мира 2030 стало меньше.
Великобритания и Ирландия отказались от планов подавать совместную заявку на проведение ЧМ-2030, сообщает BBC Sport.
Инфантино предложил Израилю провести ЧМ-2030 еще с несколькими странами
Причина – финансовая. Решение было принято после технико-экономического анализа затрат на организацию Мундиаля. Вместо этого футбольные ассоциации Ирландии, Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии хотят стать хозяевами Евро-2028 и готовят соответствующую заявку.
Сейчас среди претендентов на проведение чемпионата мира 2030 года есть только Испания и Португалия, которые подали совместную заявку.
Заговор на чемпионате мира: антифутбол Германии и Австрии как олицетворение "Хихонского позора"