Англия – Хорватия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Сборная Англии принимает национальную команду Хорватии в решающем матче группового этапа Лиги наций. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Англия – Хорватия стартовали в 16:00. Гарет Саутгейт и Златко Далич ранее определились, кто начнет в старте решающий поединок в группе A4.

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Англия: Пикфорд – Уокер, Гомес, Стоунз, Чилвелл – Дайер, Баркли, Делф – Стерлинг, Решфорд, Кейн

Запасные: Батленд, Маккарти, Александер-Арнольд, Данк, Кин, Шоу, Уинкс, Лингард, Деле Алли, Санчо, Лофтус-Чик, Уилсон

Хорватия: Ловре Калинич – Врсалько, Ловрен, Вида, Едвай – Модрич, Брозович – Ребрич, Влашич, Перишич – Крамарич

Запасные: Летица, Ливакович, Челита-Цар, Пиварич, Рог, Бадель, Брекало, Брадарич, Милич, Митрович, Пашалич, Пьяца