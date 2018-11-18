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Англия – Хорватия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

16:00 750 Читати українською
Англия – Хорватия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Англия – Хорватия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Сборная Англии принимает национальную команду Хорватии в решающем матче группового этапа Лиги наций. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Англия – Хорватия стартовали в 16:00. Гарет Саутгейт и Златко Далич ранее определились, кто начнет в старте решающий поединок в группе A4.

Хорватия снова в огне, возвращение Нидерландов, позор Луческу – итоги 5-го тура Лиги наций

Англия: Пикфорд – Уокер, Гомес, Стоунз, Чилвелл – Дайер, Баркли, Делф – Стерлинг, Решфорд, Кейн

Запасные: Батленд, Маккарти, Александер-Арнольд, Данк, Кин, Шоу, Уинкс, Лингард, Деле Алли, Санчо, Лофтус-Чик, Уилсон

Хорватия: Ловре Калинич – Врсалько, Ловрен, Вида, Едвай – Модрич, Брозович – Ребрич, Влашич, Перишич – Крамарич

Запасные: Летица, Ливакович, Челита-Цар, Пиварич, Рог, Бадель, Брекало, Брадарич, Милич, Митрович, Пашалич, Пьяца

Лига наций6 тур

Англия - Хорватия: Воскресенье 18 ноября 2018

Англия

live 78'
0 : 1
Хорватия
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