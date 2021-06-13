Противостояние между сборными Англии и Хорватии уже давно стало культовым. Обе страны не могут простить друг другу старые футбольные обиды: так, "клетчатые" не пропустили "трех львов" на Евро-2008, в совершенно ненужном для себя матче одержав выездную победу со счетом 2:3 – британцы через два года ответили взаимностью, проиграв Украине в Днепре и не пустив балканцев на ЧМ-2010. На ЧМ-2018 хорваты отплатили за это особенно жестоко, выбив англичан из полуфинала, однако уже через полгода островитяне прибили заклятого соперника в Лиге наций, едва не выбросив его из элиты.

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Словом, взаимоотношения этих футбольных стран довольно веселые, однако британских фанатов больше волнует общее состояние сборной Англии. Команда Гарета Саутгейта полнится противоречиями: с одной стороны, у него под рукой очень мощный состав, который называют одним из фаворитов Евро – впрочем, моложе "трех львов" на этом турнире только турки. У тренерского штаба шикарный выбор на всех позициях, однако при этом сломался лучший фулбек (Трент) – хотя Саутгейт все равно не мог раскрыть его лучшие качества. В конце концов, за последний год полуфиналист ЧМ-2018 выиграл 9 матчей из 13-ти, прибив Бельгию и Польшу – впрочем, та же Бельгия и Дания вместе с Чехией уверенно побеждали англичан.

Пока никто не понимает, что ждать от такой сборной. Англия может стать и главным разочарованием турнира, и главным открытием. Матч против Хорватии должен наконец показать ее истинное лицо.

Правда, серебряного призера ЧМ-2018 сейчас трудно назвать мерилом качества. Команда Златко Далича после триумфа в России серьезно забуксовала, начав миксовать неудачные результаты и нестабильный футбол – иногда это приводило к перестрелкам со счетом 2:3 (как с Португалией осенью), а иногда все завершалось поражением от Словении. Хуже всего то, что балканцы перестали побеждать серьезных соперников – за последний год они сумели переиграть только Швецию (2:1), проиграв Бельгии, Швейцарии, Франции, Португалии и расписав ничью с турками (3:3). Даже Армения не уступила Хорватии.

Проблема заключается не в тактической плоскости. Здесь команда никак не изменилась – все зависит от грамотного движения в центральной части поля. Яркой изюминки в футболе хорватов нет, но они делают все очень грамотно и изящно. Главной бедой Златко Далича является смена поколений – Хорватия не является пожилым коллективом, но двум ключевым футболистам (Модричу и Виде) исполнилось уже 36 и 32 года соответственно. Кроме того, из состава сборной ушли такие важные исполнители, как Манджукич, Ракитич и Субашич.

Весь прошлый год Хорватия искала оптимальный состав. В последних контрольных поединках Златко Далич, кажется, определился с ним, но за поиски пришлось расплатиться стабильностью. Хватит ее на Евро? Матч с Англией должен дать ответ.

Кадровая ситуация

Хорваты не имеют никаких проблем с составом, если не вспоминать о травме Ловрена перед Евро. У Англии же есть серьезные проблемы в обороне. Александер-Арнольд не поможет "трем львам", а Магуайр только восстановился от повреждения. В СМИ проскочила информация, будто Саутгейт на тренировках наигрывал Люка Шоу в центре обороны – значит, Харри еще не готов играть, а сборная точно перейдет на знакомую игру в три защитника.

Ориентировочные составы на матч Англия – Хорватия

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Шоу – Джеймс, Маунт, Райс, Чилуелл – Фоден, Кейн, Стерлинг

Хорватия: Ливакович – Врсалько, Чалета-Цар, Вида, Баришич – Брозович, Модрич – Перишич, Влашич, Ребич – Крамарич

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Трудно делать какие-то прогнозы на такой матч, ведь команды похожи друг на друга в своих проблемах. Им немного не хватает игрового баланса, в обоих были проблемы с сильными соперниками – и оба выглядят довольно противоречиво. До личной встречи трудно понять, на что реально претендуют эти коллективы.

Хорватия умеет "взрываться" по ходу матчей и наказывать за грубые ошибки, однако в течение последнего года этого не хватало для побед над топовыми коллективами. Даже при прекрасном футболе "клетчатые" остаются слишком уязвимыми. Англия же выглядит не до конца раскрытой командой, которую что-то или кто-то сдерживает в развитии – болельщики и даже тактические эксперты уверенны, что проблема в Саутгейте. Впрочем, британцы однозначно стабильнее и интенсивные в своей игре.

Учитывая вышеуказанные противоречия, наиболее вероятным результатом кажется боевая ничья.

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