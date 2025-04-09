АПЛ стала одним из чемпионатов, которая получила награду European Performance Spot (EPS), введенную после расширения формата Лиги чемпионов. Большую часть сезона Англия возглавляла таблицу, а после провала итальянских клубов плей-офф еврокубков, англичанам нужны были победа или 2 ничьих, чтобы гарантировать пятое место в Лиге чемпионов на следующий сезон. С этим вчера справился Арсенал, который разбил Реал, сообщает ESPN.

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Таким образом, на сезон 2025/26 от Англии в Лиге чемпионов примут участие сразу 5 команд. При определенных раскладах, это количество даже может увеличиться до 7. Для этого надо, чтобы Астон Вилла выиграла Лигу чемпионов в этом сезонов и заняла пятое место в АПЛ, а Манчестер Юнайтед или Тоттенхэм выиграли Лигу Европы.

Добавим, что сейчас в топ-5 турнирной таблицы АПЛ находятся Ливерпуль, Арсенал, Ноттингем Форест, Челси и Ньюкасл. Очень близко, на расстоянии 1 и 2 очков, расположились Манчестер Сити и Астон Вилла соответственно.

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