Англия гарантировала себе пятое место в Лиге чемпионов – все из-за разгромной победы Арсенала над Реалом
Английские клубы получили дополнительное место на основном этапе Лиги чемпионов, но имеют шанс еще увеличить свою еврокубковую квоту.
АПЛ стала одним из чемпионатов, которая получила награду European Performance Spot (EPS), введенную после расширения формата Лиги чемпионов. Большую часть сезона Англия возглавляла таблицу, а после провала итальянских клубов плей-офф еврокубков, англичанам нужны были победа или 2 ничьих, чтобы гарантировать пятое место в Лиге чемпионов на следующий сезон. С этим вчера справился Арсенал, который разбил Реал, сообщает ESPN.
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Таким образом, на сезон 2025/26 от Англии в Лиге чемпионов примут участие сразу 5 команд. При определенных раскладах, это количество даже может увеличиться до 7. Для этого надо, чтобы Астон Вилла выиграла Лигу чемпионов в этом сезонов и заняла пятое место в АПЛ, а Манчестер Юнайтед или Тоттенхэм выиграли Лигу Европы.
Добавим, что сейчас в топ-5 турнирной таблицы АПЛ находятся Ливерпуль, Арсенал, Ноттингем Форест, Челси и Ньюкасл. Очень близко, на расстоянии 1 и 2 очков, расположились Манчестер Сити и Астон Вилла соответственно.
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