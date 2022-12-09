"Я думаю, что всегда существовал определенный уровень уважения к Англии, но сейчас мы подкрепляем это доверие. Думаю, остальной мир считает, что Англия достаточно конкурентоспособна, чтобы выйти в полуфинал, а затем в финал чемпионата мира. Они знают, что последние несколько лет мы гораздо чаще выступали под давлением. Когда я путешествую по Европе и миру и встречаюсь с футболистами, я еще больше ценю то, что мы сделали.

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Четыре года назад в россии мы также могли положительно говорить о себе, но не имели реальных доказательств побед в больших матчах. С тех пор мы пережили несколько больших поединков. Я думаю, что за этот период у нас было так много таких случаев, что теперь меньше удовольствия от выхода в четвертьфинал. Появилось большее желание идти дальше и больше доказательств того, что мы достойно пережили такие ночи. Я думаю, что для любой команды это немаловажная часть роста", – цитирует Саутгейта Goal.

Напомним, завтра (10 декабря) Англия сойдется с Францией в 1/4 финала чемпионата мира. Стартовый свисток должен прозвучать в 21:00 по Киеву.

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