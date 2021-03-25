Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ожидает серьезный футбол в исполнении своих подопечных в матче первого тура отбора на Мундиаль против Сан-Марино.

"Хотим показать хороший футбол, чтобы игроки получили удовольствие от матча. При этом с мячом мы должны быть безжалостными, должны двигаться, создавать моменты и забивать мячи.

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Можно войти в игру, опасаясь, что что-то пойдет не так. Но мы должны быть настроены позитивно и сказать, что это игра, которая должна нам понравиться", – цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.

К слову, противостояние между Англией и Сан-Марино состоится уже сегодня, 25 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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