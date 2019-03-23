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Англия – Чехия – 5:0 – видео голов и обзор матча

11:20 73 Читати українською
Англия – Чехия – 5:0 – видео голов и обзор матча
Англия – Чехия – видео голов и обзор матча / Фото из открытых источников

Англия уничтожила Чехию (5:0) в 1 туре отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Англия – Чехия.

24’ Рахим Стерлинг
47’ Харри Кейн
62’ Рахим Стерлинг
68’ Рахим Стерлинг
84’ Томаш Калас
 

Стерлинг открыл счет уже на 24-й минуте, а до перерыва Кейн удвоил преимущество "трех львов".

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После перерыва Рахим продолжил феерить и записал на свой счет хет-трик в матче. Сборная Чехии сумела только "отметиться" автоголом на последних минутах встречи.

Англия легко возглавила группу А в рамках отбора на Евро-2020.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Евро-2020 Англия - Чехия Англия Англия Видеоновости Чехия Чехия
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