Англия – Чехия – 5:0 – видео голов и обзор матча

Евро-2020 — 12:32 68
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"Кріштіану та Португалія зіткнулися з гігантом". Збірна України шокувала європейські ЗМІ, феєричні компліменти Пятову
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Португалия – Украина: Пятов спасает план Шевченко, Роналду и Мораес транжирят – у нас новые лидеры, у соперника кошмарЕвро-2020 — 03:25 6504
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Португалия – Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоЕвро-2020 — 00:21 2864
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Англия легко разгромила Чехию: хет-трик и пенальти от Стерлинга, дебюты Хадсон-Одоя и РайсаЕвро-2020 — 22 март 350
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30 моментів, які зробили Роналду легендою: 8 голів українцям, приниження Росії, перемога над Шевченком у фіналі ЛЧЕвро-2020 — 22 март 533