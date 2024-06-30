Англичане обыграли словаков в овертайме (2:1) и вышли в четвертьфинал Евро-2024. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Опять скучная и примитивная Англия

Англия вышла в плей-офф с первого места, но встретила килотонны критики. Заслуженной критики. Чрезмерная осторожность, медленное движение мяча, ноль идей в атаке – тренерский штаб даже на половину не раскрывает потенциал своего состава.

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Гарет Саутгейт вроде бы попытался прислушаться к претензиям перед Словакией. Для лучшей структуры атак в центре поля вышел Майну, Англия прессинговала, используя высокую линию обороны. На выходе – ноль улучшений. За первые 20 минут англичане нанесли один удар, зато четыре раза нарушили правила, чтобы сорвать контры на собственные ворота. Гехи, Майну и Беллингем к середине тайма сели на желтые карточки.

Англия играла убого. Другого слова не подобрать. Выделялся разве что Райс, однако не из-за командных механизмов, а из-за эффективности в дуэлях. Его партнеры играли под снотворным Саутгейта. У Гарета такой футбол, что спасти могут только результаты. Есть успех – можно закрыть глаза на примитив. Так и было с полуфиналом ЧМ-2018 и финалом Евро-2020. Так пока что и сейчас.

- One of the worst managers in the world after going 1-0 down vs Slovakia. pic.twitter.com/cJdrwtvfgA — ??? ???? (@TheEuropeanLad) June 30, 2024

Словакия – то любовь

На фоне такой Англии просто сияла Словакия. Команда Франческо Кальцоны сегодня повторила идеальный первый там против Бельгии. Пришлось немного ниже обороняться, но организация игры осталась на заоблачном уровне. А каждый переходный эпизод словаки старались превратить в острую атаку, образцово разбегались.

И получалось! Шранц уже на первых минутах едва не убежал один на один с голкипером. Слева ударная связка Ганцко-Гараслин просто уничтожала Уокера на пространстве. Ганцко не попал в дальний угол, а удар Гараслина заблокировали.

Самых приятных слов заслужил Стрелец. 23-летний форвард цеплялся за мяч и очень разумно им распоряжался – или давал на обострение, или подключал партнеров вторым темпом. Давид сбросил под удар Гараслину, а затем выполнил результативный пас на Шранца. Словакия заслуженно выиграла первый тайм.

Во втором тайме Стрелец подстерег ошибку и попытался забить с центра поля. Пикфорд потерял ворота, но мяч – также.

Kyle Walker's positioning on Slovakia's opening goal. pic.twitter.com/Lwtu9GzQ2H — ESPN FC (@ESPNFC) June 30, 2024

Отчаянные словаки не дотерпели

Словакия – обученная тренерская команда, однако кадры очень скромные. Некоторые футболисты откровенно старые (Куцка и Пекарик в 37 играют четвертый матч на Евро), группа атаки играет в словацком и чешском чемпионатах. Их состав дешевле английского в десять раз. Разница в классе должна была проявиться.

Словаки терпели и пользовались благосклонностью арбитра. Куцка с предупреждением за спиной сбил Майну и грубо сфолил против Райса, но вторую желтую не получил. Пекарик брутально травмировал Триппьера, однако даже "горчичника" не увидел. Наши соседи часто падали на газон и тянули время.

Кто скажет им кривое слово? Когда же удавалось отобрать мяч, то Словакия спокойно играла под давлением и без паники выходила из обороны. Прекрасная команда. Не забываем, что до сегодня на Евро-2024 только Украина обыграла словаков. Сегодня не удалось дотерпеть считанные секунды.

95 - Jude Bellingham's equaliser was England's latest ever goal in normal time at the UEFA European Championship (94:34), and was netted with his side's first shot on target in the match. Cometh. #EURO2024 pic.twitter.com/J1kEOC84X6 — OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2024

Беллингем вспомнил Реал

Звезды АПЛ мучились с таким оппонентом. Низом зайти в чужую штрафную не могли, попробовали верхом. Первый тайм завершился волной стандартов, из которой Англия все равно ничего не могла выжать. Все было настолько плохо, что Саутгейт осмелился выпустить Палмера и перевести Саку на левый фланг обороны.

Кейн от безысходности сам опускался в глубину и на фланги, пытаясь что-то придумать. Именно он отдал ключевой пас, прежде чем Фоден воспользовался прострелом Триппьера и забил. Вот только забил из офсайда – гол отменили. Фил со штрафного навесил на голову Кейну – капитан чудом пробил мимо ворот.

Англия за 90 минут так и не нанесла ни одного удара в створ. Ближе всех был Райс, который пальнул в каркас ворот. Абсолютный тренерский провал. Появление Тоуни на последние полторы минуты – как кульминация гениальных идей Саутгейта.

На его счастье, в команде есть футболист Реала, который не умеет проигрывать. Пятая компенсированная минута: аут, скидка Гехи головой, Джуд ножницами в падении положил мяч в сетку, спас Англию и перевел игру в овертайм. А там Кейн после скидки Тоуни вырвал победу. В четвертьфинале Англия встретится со Швейцарией.

️ Jude Bellingham scores, Harry Kane does the Jude



️ Harry Kane scores, Jude Bellingham does the Kane



pic.twitter.com/Gkht1Dceq5 — B/R Football (@brfootball) June 30, 2024

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