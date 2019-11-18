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Англия была близка к рекорду 111-летней давности – не хватило одного гола

17:14 71 Читати українською
Англия была близка к рекорду 111-летней давности – не хватило одного гола
Сборная Англии / Фото из открытых источников

Национальная сборная Англии повторила достижение 53-летней давности.

Сборная Англии в 2019 году сумела отличиться в воротах соперника 38 раз. Только одного гола не хватило футболистам "Трех львов", чтобы сравниться с рекордом, установленным 111 лет назад – в 1908 году англичане в семи матчах наколотили 39 голов, сообщает OptaJoe.

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Справедливости ради стоит отметить, что нынешний результат команде покорялся также в 1966 году – тогда в 17 играх команда смогла забить те же 38 голов.

Напомним, сборная Англии в отборе к Евро-2020 набрала 21 очко и вышла в финальную часть турнира с первой ступеньки. Подопечные Саутгейта сумели выиграть семь поединков и лишь однажды уступили сборной Чехии 1:2.

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