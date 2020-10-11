Англия – Бельгия – 2:1 – видео голов и обзор матча
21:37 - Читати українською
Сборная Англии обыграла Бельгию в 3 туре Лиги наций. Смотрите видео голов матча Англия – Бельгия на "Футбол 24".
завершено
39’ Маркус Рашфорд
64’ Мейсон Маунт
Ромелу Лукаку 16’
16’ Ромелу Лукаку
39’ Маркус Рашфорд
64’ Мейсон Маунт
В первом тайме команды обменялись голами с пенальти – Лукаку и Рашфорд уверенно реализовали свои удары с отметки. А в начале второй половины Англия оформила победный счет – после скидки Триппьера Маунт пробил из пределов штрафной, и мяч после рикошетом от Алдервейрелда по странной траектории залетел в ворота.
Англия одержала волевую победу над Бельгией и возглавила группу А2 Лиги наций УЕФА
Таким образом, Англия набрала семь очков, единолично возглавив группу А2 в Лиге наций. Бельгия, имея в активе шесть зачетных баллов, опустилась на вторую строчку.
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