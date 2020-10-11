В первом тайме команды обменялись голами с пенальти – Лукаку и Рашфорд уверенно реализовали свои удары с отметки. А в начале второй половины Англия оформила победный счет – после скидки Триппьера Маунт пробил из пределов штрафной, и мяч после рикошетом от Алдервейрелда по странной траектории залетел в ворота.

Англия одержала волевую победу над Бельгией и возглавила группу А2 Лиги наций УЕФА

Таким образом, Англия набрала семь очков, единолично возглавив группу А2 в Лиге наций. Бельгия, имея в активе шесть зачетных баллов, опустилась на вторую строчку.