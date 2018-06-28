Англия – Бельгия: анонс матча ЧМ-2018

Сборные Англии и Бельгии встретятся в матче третьего тура ЧМ-2018 в группе G. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Англия – Бельгия

28 июня, 21:00, Калининград, стадион Калининград

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Англия и Бельгия уже вышли в плей-офф, а очная встреча определит победителя группы G. После двух туров в активе обеих команд по 6 очков. Разница голов также одинаковая (+6), более того, даже количество забитых мячей идентичное – по 8. Если соперники сегодня распишут ничью, ситуация не изменится. Тогда выше финиширует та сборная, которая наберет больше баллов fair play*. Когда же и здесь будет равенство, ФИФА проведет жеребьевку.

*Баллы fair play: желтая карточка = -1, непрямая красная карточка = -3, прямая красная карточка = -4, желтая и прямая красная карточка = -5, при этом один игрок в каждом матче может получить только один из указанных штрафов.

Сейчас именно по баллам fair play лидирует в квартете Англия – 2 "горчичника" против 3 у Бельгии. В этом матче значительно больше интриги, чем вы могли себе представить. Игры группы H состоятся раньше, поэтому англичане и бельгийцы перед началом встречи будут знать, какое место им комфортнее занять и какого соперника в 1/8 финала получить. Правда, есть еще один момент. Если смотреть в перспективу, то каждому из них в любом случае выгоднее занять второе место в группе – более легкая сетка к полуфиналу.

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Очевидно, что сегодня Англия и Бельгия не будут рвать жилы, а тренеры применят активную ротацию. Ряд важных исполнителей получат отдых, а вот лучший бомбардир турнира Харри Кейн вряд ли сядет на скамейку запасных. На счету капитана "трех львов" 5 голов в 2 матчах. После тяжелой победы над Тунисом британцы поиздевались над Панамой.

Для бельгийцев вообще оба матча выдались легкими – уверенные разгромы аутсайдеров. Лукаку с 4 результативными ударами преследует Кейна в списке голеадоров Мундиаля. "Красные дьяволы" выглядят одной из самых ярких команд турнира и рассматриваются серьезным претендентом (а при определенных условиях и фаворитом) на попадание в полуфинал.

Статистика

Статистика противостояний Бельгии со сборной Англии выглядит совсем печально. Из 21 матча бельгийцы проиграли 18, однажды сыграли вничью и лишь дважды победили: в товарищеских встречах 1936 и 1998 – причем в последнем случае победа была добыта лишь в серии пенальти. Впрочем, на чемпионатах мира картина выглядит более прилично: бельгийцы поборолись в 1954 году, сыграв в группе со счетом 4:4, а также минимально уступили в 1/8 финала на ЧМ-1990 (1:0).

Кадры

У Бельгии игру почти наверняка пропустит Ромелу Лукаку, который получил повреждение против Туниса. Аналогичная ситуация с Эденом Азаром и Дрисом Мертенсом – серьезных проблем со здоровьем у них нет, но сегодня они вряд ли появятся на поле. Роберто Мартинес намекнул, что сделает 9 изменений в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем. Точно останутся в запасе Тома Менье, Ян Вертонген и Кевин де Брюйне – эти игроки "висят" на желтых карточках.

Из тех же соображений в сборной Англии будут беречь Кайла Уокера и Рубена Лофтус-Чика. Гарет Сайтгейт отказался открыть карты относительно того, насколько масштабной будет ротация, однако заверил, что Эрик Дайер начнет матч с первых минут. С Панамой через мелкое повреждение не сыграл Деле Алли, а сегодня молодой хавбек вполне готов выйти на поле.

Слова

"Я думаю, что игра будет интенсивной, ведь когда тренеры применяют ротацию, футболисты очень мотивированы. Мы должны хорошо выглядеть в каждой игре, стараться выиграть каждую игру. Именно это у меня на уме", – сказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

"Англия нашла систему, которая лучше всего подходит для этого поколения. У их молодежи есть энергия, вера в собственные силы и огромное желание", – сказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Джонс, Стоунз, Магуайр – Арнольд, Алли, Дайер, Делф, Роуз – Кейн, Рашфорд.

Бельгия: Куртуа – Алдервейрельд, Компани, Вермален – Янузай, Феллаини, Дембеле, Шадли – Тилеманс, Т. Азар – Батшуаи.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1