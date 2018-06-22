Англия – Тунис: послематчевая пресс-конференция Набиля Маалула

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул прокомментировал поражение от Англии в матче группового етапуЧС-2018.

"Как я уже говорил на вчерашней пресс-конференции, мы ждали тяжёлого матча. Так и вышло – это была одна из тяжелейших и важнейших игр. Англия играла хорошо, мы защищались почти 90 минут. У соперника прекрасные, быстрые игроки. Особенно Стерлинг и Кейн. Им удалось прорвать нашу оборону.

Дубль Харри Кейна принес Англии победу над Тунисом

Нас немного выбила из колеи замена вратаря, учитывая уровень встречи. Мои футболисты полностью оправдали ожидания и выглядели отлично, особенно в обороне. Но на всё воля божья.

Ребята действовали грамотно тактически, крайне дисциплинированно. До второго гола мы не позволяли создавать моменты. Да, у нас тоже не было хороших шансов для гола, но надо учитывать уровень соперника, их давление и взаимодействие. Ничья была бы прекрасным результатом, но поражение сделает нас более сконцентрированными в двух других матчах.

Как вы видели, самыми сложными были угловые. В первом тайме ещё возникали проблемы после того, как Кейн освобождал свободные зоны партнёрам, но мы смогли это исправить после перерыва. С угловыми сложно было что-то поделать, учитывая рост и уровень футболистов соперника.

Кейн – один из лучших нападающих в АПЛ, его хотят купить лучшие клубы. Все и так видели, как хорошо он сыграл. Именно он стал автором победы соперника, на мой взгляд.

Не хотелось ли задействовать VAR, чтобы потребовать второй пенальти? Я не видел ничего подобного, чтобы требовать повтор. Может быть, потом я увижу что-то такое, когда буду смотреть повтор", – цитирует Маалула championat.com.