toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Англия – Тунис: послематчевая пресс-конференция Набиля Маалула

18 июня 23:49 104 Читати українською
Англия – Тунис: послематчевая пресс-конференция Набиля Маалула
Набиль Маалул / Тунис

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул прокомментировал поражение от Англии в матче группового етапуЧС-2018.

"Как я уже говорил на вчерашней пресс-конференции, мы ждали тяжёлого матча. Так и вышло – это была одна из тяжелейших и важнейших игр. Англия играла хорошо, мы защищались почти 90 минут. У соперника прекрасные, быстрые игроки. Особенно Стерлинг и Кейн. Им удалось прорвать нашу оборону.

Дубль Харри Кейна принес Англии победу над Тунисом

Нас немного выбила из колеи замена вратаря, учитывая уровень встречи. Мои футболисты полностью оправдали ожидания и выглядели отлично, особенно в обороне. Но на всё воля божья.

Ребята действовали грамотно тактически, крайне дисциплинированно. До второго гола мы не позволяли создавать моменты. Да, у нас тоже не было хороших шансов для гола, но надо учитывать уровень соперника, их давление и взаимодействие. Ничья была бы прекрасным результатом, но поражение сделает нас более сконцентрированными в двух других матчах.

Как вы видели, самыми сложными были угловые. В первом тайме ещё возникали проблемы после того, как Кейн освобождал свободные зоны партнёрам, но мы смогли это исправить после перерыва. С угловыми сложно было что-то поделать, учитывая рост и уровень футболистов соперника.

Кейн – один из лучших нападающих в АПЛ, его хотят купить лучшие клубы. Все и так видели, как хорошо он сыграл. Именно он стал автором победы соперника, на мой взгляд.

Не хотелось ли задействовать VAR, чтобы потребовать второй пенальти? Я не видел ничего подобного, чтобы требовать повтор. Может быть, потом я увижу что-то такое, когда буду смотреть повтор", – цитирует Маалула championat.com.

ЧМ-2018 1 тур

Тунис - Англия: Понедельник 18 июня 2018

Тунис
Матч окончен
1 : 2
Англия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Тунис Тунис ЧМ 2018 Тунис - Англия Набиль Маалул Набиль Маалул
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук