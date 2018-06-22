Англия – Тунис: послематчевая пресс-конференция Гарета Саутгейта

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Тунисом в матче группового этапа ЧМ-2018.

"Я остался доволен тем, как мы продолжали играть, несмотря на то, что времени оставалось все меньше. Мы сохраняли терпение, не начали просто забрасывать мяч в штрафную. Мы заслужили победу.

Дубль Харри Кейна принес Англии победу над Тунисом

Мы создали очень много явных голевых моментов, особенно в первом тайме, и сохраняли преимущество во втором. Даже если бы матч закончился ничьей, мы бы гордились своей игрой.

Наше движение, темп, контроль мяча были хороши. Мы измотали соперника. Хорошие команды забивают в концовке – если ты доминируешь, соперник устанет.

Трудно выделить кого-то одного, это было командное выступление. Команда сыграла блестяще. Мы заработали эту победу за три последние недели, не только за сегодня", – цитирует Саутгейта BBC.