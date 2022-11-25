Сборные Англии и США встречаются в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO и Суспільному. В стартовом туре чемпионата мира англичане разбили Иран (6:2), а американцы поделили очки с Уэльсом (1:1).

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Стартовые составы

Англия: Пикфорд – Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Райс, Беллингем – Сака, Маунт, Стерлинг – Кейн

США: Тернер – Дест, Циммерман, Рим, Робинсон – Маккени, Адамс, Муса – Веа, Райт, Пулишич

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