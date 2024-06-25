Англичане встречаются со словенцами в третьем туре Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Англия – Словения стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.

Англия – Словения: анонс матча Евро-2024

Англия одолела Сербию с невыразительной игрой и расписала ничью с Данией, но все равно гарантировала 1/8 финала. Словения еще имеет шанс зацепиться за плей-офф.

Стартовые составы команд

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер – Галлахер, Райс – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн.

Запасные: Рамсдейл, Хендерсон, Шоу, Конса, Данк, Трент, Тоуни, Гордон, Уоткинс, Боуэн, Эзе, Гомес, Палмер, Вортон, Майну.

Словения: Облак – Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа – Стоянович, Гнезда-Черин, Елшник, Млакар – Шпорар, Шешко.

Запасные: Белец, Векич, Балковец, Блажич, Станкович, Вербич, Ловрич, Куртич, Хорват, Виповник, Целар, Брекало, Жугель, Желькович, Иличич.