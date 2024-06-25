В отличие от других фаворитов Евро-2024, сборная Англии все еще может финишировать ниже прямых проходных мест в плей-офф. Болельщики англичан с радостью бы избежали таких сюрпризов и интриг, но команда Гарета Саутгейта упорно играет в свой футбол: максимально рациональный, неубедительный и откровенно скучный. Матчи с Сербией и Данией выдались очень тяжелыми. Поединок против Словении точно не обещает быть легче.

Сборная Англии дождалась критического усиления на Евро – уникальный игрок Саутгейта, который не выходил на поле 4 месяца

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Чемпионат Европы – турнир интенсивный, поэтому здесь надо качественно распределять свои силы, чтобы до конца дистанции дойти в хорошей форме. Все очень динамично и насыщенно – своеобразная игра на выживание. Но если в твоем распоряжении одно из лучших поколений в истории английского футбола, то ты обязан играть в лучший футбол и не превращать последние минуты каждого матча в американские горки.

В первом туре Англия едва не упустила минимальное преимущество над Сербией (1:0) и, как следствие – один из самых вялых матчей всего турнира. Не лучший рисунок игры подопечные Саутгейта продемонстрировали против Дании (1:1). Более того, поражение англичан не выглядело бы нелогичным, если учитывать ход событий на Франкфурт Арене.

От сочетания футболистов уровня Кейна, Райса, Сака, Беллингема и Фодена всегда ожидаешь большего. И если команда с такими именами играет примитивно, то не стоит удивляться появлению десятков мемов в соцсетях.

Southgate: "You know what to do?"



Gallagher: "No."



Southgate: "Me neither. Tell Jude I said hi!” pic.twitter.com/YNbmn66iis — Footy Humour (@FootyHumour) June 20, 2024

Не только визуально игра сборной Англии выглядит непривлекательно. Об этом свидетельствует и статистика в разрезе 90 минут. Среди всех участников Евро-2024 только Шотландия бьет по воротам реже Англии. Только игроки Шотландии и Венгрии делают меньше касаний в штрафной площади соперника, чем англичане. И даже навешивают в штрафную площадь подопечные Саутгейта больше только Швейцарии и Албании.

В то же время такая тактика работала на прошлом чемпионате Европы. Где остановилась Англия? Да, в финале. Поэтому преждевременно уничтожать тренерский штаб англичан не стоит. Встреча со Словенией – еще один тест на выносливость. К примеру, словенцы не проигрывали в последних восьми матчах.

Обе сборные являются лидерами Евро-2024 по количеству длинных передач. Словенцы вообще не любят держать мяч под контролем и безусловно будут подстраиваться под Англию. Против сербов команда Матяжа Кека владела мячом лишь в течение 41% игрового времени, а с датчанами его было еще меньше – 35%.

В то же время словенцы были довольно эффективными и острыми. Как итог, две ничьи 1:1 и шансы на прямой выход из группы до последнего тура. А если бы не пропущенный мяч на 90+5 минуте от Сербии, то Словения сейчас бы лидировала в квартете вместе с Англией.

HEARTBREAK FOR SLOVENIA!



LUKA JOVIC IN THE 96TH MINUTE TO EQUALIZE FOR SERBIA.



THESE EUROS CONTINUE TO DELIVER! pic.twitter.com/09Szo0MTFL — ESPN FC (@ESPNFC) June 20, 2024

Для того, чтобы финишировать второй, Словении даже не обязательно побеждать Англию. У словенцев абсолютное равенство всех показателей с Данией (даже забитых и пропущенных голов), поэтому в случае ничейных итогов в обоих поединках, ничья Словении и Англии просто должна быть более результативной.

Статистика личных встреч совсем не в пользу Словении: в шести матчах Англия пять раз побеждала, еще один раз была зафиксирована ничья. Англия – безусловный фаворит этого противостояния. Но в предыдущих двух поединках на Евро-2024 Словения уже была темной лошадкой. И при этом все еще не проигрывала.

Ориентировочные составы на матч Англия – Словения

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Хехи, Триппьер – Галлахер, Беллингем, Райс – Сака, Фоден, Кейн.

Словения: Облак – Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа – Стоянович, Гнезда-Черин, Елшник, Млакар – Шпорар, Шешко.

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