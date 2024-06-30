Англичане встречаются со словаками в плей-офф Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Англия – Словакия стартует в 19:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.

Англия – Словакия: анонс матча 1/8 финала Евро-2024

Англия выиграла свою группу с бледным футболом, забив лишь два гола. Словакия вышла в плей-офф с третьего места украинской группы. Команде Реброва словаки проиграли, но красивой победы над Бельгией и ничьей с Румынией оказалось достаточно.

Стартовые составы команд

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер – Майну, Райс – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн.

Запасные: Рамсдейл, Хендерсон, Шоу, Александер-Арнольд, Конса, Данк, Галлахер, Тоуни, Гордон, Уоткинс, Боуэн, Эзе, Гомес, Палмер, Уортон.

Словакия: Дубравка – Пекарик, Вавро, Шкриняр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Шранц, Стрелец, Гараслин.

Запасные: Родак, Равас, Оберт, Риго, Дёмбер, Суслов, Боженик, Тупта, Бенеш, Грошовски, Де Марко, Дюриш, Беро, Зауэр, Коша.