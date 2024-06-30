"Я так горжусь игроками и характером, который продемонстрировали ребята. Все, кого мы выпустили на поле, сыграли свою роль и помогли нам преодолеть это препятствие. Эти игроки подталкивают друг друга и помогают друг другу, как это делали сегодня, и это дало результат.

Рекордные голы Кейна и Беллингема в видеообзоре матча Англия – Словакия – 2:1

Беллингем? Фантастика Мы думали о том, стоит ли его сменить, но вы знаете, что он способен на такие вещи. Кейн – выдающийся бомбардир, он так хорошо руководит командой. Он исключительный капитан, который поддерживает корабль на плаву.

У меня до конца было странное ощущение, что результат матча не решен наперед, и я знаю, что сейчас это звучит смешно. Мы давили. Знаем, что нам нужно было лучше распоряжаться мячом, но мы не могли найти правильные решения в первом тайме и проявили себя лучше во втором. В конце концов, мы забили – такое может произойти, если продолжаешь истощать соперника.

За 15 минут до конца матча я думал, держится ли Джуд все еще на ногах. Он и Кейн создают такие моменты, и именно поэтому тренер не делает замен, когда люди требуют их. У нас на поле было достаточно атакующих игроков", – цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Англия была в мгновении от эпического позора – Джуд в стиле Реала удержал сборную на Евро-2024, Кейн выбил героическую Словакию