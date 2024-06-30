Сборная Словакии может гордиться своим успехом. Третий раз в своей истории "соколы" играют в плей-офф крупного турнира. Дважды это произошло на чемпионатах Европы. Как и в случае с Украиной, все решилось в первом же туре – пока подопечные Сергея Реброва опускали свою разницу голов на дно, команда Франческо Кальцони праздновала победу над Бельгией. Разница голов и позволила прорваться в 1/8 финала.

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Теперь словаки померяются силами со сборной Англии. Номера из группового этапа здесь уже не пройдут – у Румынии другой соперник, поэтому раскатать печально известное "бискотто" не получится. Хорошего футбола в течение 30 минут первого тайма против "трех львов" тоже может быть мало, а сыграть ровнее этому коллективу еще не удавалось. Подопечные Франческо Кальцони бывают или очень крутыми, или никакими – третьего не дано.

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С другой стороны, сегодня "соколам" может быть легче, чем в предыдущих поединках. Это Бельгию и Украину надо было агрессивно прессинговать, раскрывая пространство за спинами – иначе бы все завершилось очень печально. Англия же не собирается включать какое-то серьезное давление, а наличие свободного пространства еще не означает, что туда кто-то побежит.

Гарета Саутгейта всегда критиковали за стиль, который не способен стерпеть ни один болельщик, однако на Евро-2024 он пошел еще дальше. Его Англия не только завершила групповой этап с двумя голами, а еще и "поразила" футболом своих звезд. Трент с позиции разыгрывающего центрхава отдает меньше пасов, чем опорник Райс, а Кейн при 90% владения в матче с Сербией сделал первое прикосновение к мячу аж на 17-й минуте – и отдал всего 12 передач, хотя опускался для комбинаций как фальшивая девятка.

Беллингем вместо рывков в штрафную из глубины занимался страхованием своих центрбеков, а в поединке со Словенией его вообще перевели на позицию левого защитника (при владении). Причем без всякой причины. Сейчас же аналитики из Opta ожидают увидеть на этой позиции Уокера – формально из-за сомнений относительно готовности Триппьера, но мы то все понимаем...

Англия просто отказывается играть в футбол больше, чем нужно. В поединке с сербами команда атаковала только до 13-й минуты, пока не удалось забить гол. Куча перестраховок испортили матч с Данией, а решение поспать вместо просмотра игры со Словенией – лучшее решение, которое могли принять болельщики на этом турнире. Существуют огромные сомнения, что со Словакией островитяне попытаются сыграть иначе.

Вот только есть одно но – стиль Саутгейта работает! Именно его подопечные открывали счет в играх с сербами и датчанами. Кейн и Беллингем забивали, причем в фирменном стиле. Изоляции и сдваивания на фланге Сака все такие же опасные, но при этом Англия старается засушить матч. И это удается ей без проблем.

Именно поэтому никто не верит в сборную Словакии в сегодняшней встрече. У "соколов" слишком возрастная команда, которая не выдерживает своей интенсивности. К тому же, тяжело будет сдержать Фодена (а может и скоростного Уокера или Беллингема), когда у тебя на фланге обороняется 37-летний Пекарик.

С другой стороны, подопечные Франческо Кальцони агрессивно прессингуют и довольно неплохо откатываются в блок. Его можно раскачивать при наличии желания – но когда Англия проявит это желание? Проявится ли вообще? А сможет ли она это сделать, учитывая странные идеи Гарета Саутгейта и проблемы лидеров в его модели?

А наши западные соседи еще и могут похвастаться сильными флангами и переходными фазами. Учитывая все эти факторы, гол "соколов" не станет неожиданностью – и для "трех львов" он может представлять проблему. Вполне вероятно, что после финального свистка все будут расхваливать команду Франческо Кальцони.

Тем не менее, класс британцев, старость словаков и магическая эффективность Саутгейт-бола заставляет верить в проход сборной Англии.

Ориентировочные составы на матч Англия – Словакия

Англия: Пикфорд – Александер-Арнольд, Стоунз, Хехи, Уокер – Мейну, Райс – Сака, Буллингем, Фоден – Кейн

Словакия: Дубравка – Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко – Лоботка – Шранц, Куцка, Дуда, Хараслин – Стрелец

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