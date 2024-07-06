Сборные Англии и Швейцарии встречаются в рамках 1/4 финала Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Англия – Швейцария начнется в 19:00 по киевскому времени. Команды выйдут на поле Меркур Шпиль-Арены в Дюссельдорфе. Смотреть игру вживую можно на медиа-сервисе Megogo при наличии соответствующей подписки.

Англия – Швейцария: анонс матча 1/4 финала Евро-2024

Сборные изрядно удивили на Евро-2024, но по-разному. Англию считали фаворитом турнира, однако неуверенная игра британцев значительно пошатнула их шансы в глазах болельщиков. Зато Швейцария стала, пожалуй, главной неожиданностью. Уверенная игра в группе и триумф над Италией в 1/8 финала дали веру, что "нати" способны шокировать любого фаворита.

Англия – Швейцария: стартовые составы

Англия: Пикфорд – Триппьер, Стоунз, Конса, Уокер – Майну, Райс – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Варгас, Фройлер, Джака, Эбишер – Ридер, Ндое – Эмболо.