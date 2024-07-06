Сборная Англии в рамках четвертьфинала Евро-2024 сыграет со Швейцарией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

После ничейного итога в матче с Германией (1:1) и уверенной победы над Италией (2:0) швейцарцы идут за очередным скальпом. До финала остается два шага, а в соперниках у команды Мурата Якина самый бледный и невыразительный фаворит на Евро-2024. Англия чудом спаслась против Словакии, но Гарет Саутгейт невозмутим – его команда все еще в деле и сохраняет шансы на титул.

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Швейцария снова не будет чувствовать давления, ведь и так превосходит ожидания. Они еще никогда не пробивались в четверку сильнейших большого турнира, но на этот раз заслуживают этого, как никогда. Зато вылет Англии на данном этапе будет считаться большой неудачей. В юбилейном сотом матче Саутгейта в роли главного тренера "трех львов" все будут ждать победы фаворита.

В предыдущем раунде Швейцария очень убедительно обыграла Италию со счетом 2:0. Тотальная доминация андердога началась с первой минуты и продолжалась до финального свистка. Голы швейцарцев стали следствием контроля мяча и агрессии в атаке. Зато у Италии периодически даже возникали проблемы с переходом центра поля.

Собственно, преимущество в центре поля стало возможным благодаря классной игре Гранита Джаки. Лидер швейцарцев выполнил больше передач в последней трети, чем вся сборная Италии вместе взятая. Кроме того, Джака придавал атакам своей команды необходимый темп и остроту.

Любимая игра швейцарцев с тремя центральными защитниками может стать камнем преткновения для Англии. В похожем стиле действовали сборные Сербии и Дании. Пожалуй, не стоит напоминать, насколько сложными были эти поединки для ребят Саутгейта. Впрочем, Англия может ответить той же монетой и выйти с формацией 3-4-3. Стоит только учесть, что четвертьфинальный матч из-за дисквалификации пропустит защитник Марк Гехи.

Кстати, в середине поля "трех львов" в паре с Декланом Райсом может снова появиться Коби Майну. Против словаков 19-летний полузащитник неплохо продвигал мяч в заключительную треть поля. Поиск свободных зон и доставка мяча на Харри Кейна будут затруднены стилистикой швейцарцев, защищающихся в среднем компактном блоке с очень малым пространством между линиями.

Важным может стать фактор сыгранности. Если Гранит Джака и Ремо Фройлер провели вместе 50 матчей в составе сборной, то пара Райс-Майну имеет лишь 338 совместных минут. Безусловно, о стабильности речь идти не может.

Статистически фаворитом поединка является Англия. В 27 матчах англичане побеждали 18 раз. Предыдущие пять встреч выиграли англичане. А последняя победа Швейцарии датирована 1981-м годом.

Впрочем Швейцария под руководством Мурата Якина проявила себя в качестве разрушителя мифов и грозы авторитетов. Возможно, Англия снова пролезет в следующий раунд. Вполне реально, что Швейцария в очередной раз подарит сенсацию. Но нет никаких сомнений – это самое серьезное испытание для англичан на Евро-2024.

Ориентировочные составы на матч Англия – Швейцария

Англия: Пикфорд – Александер-Арнольд, Стоунз, Конса, Уокер – Майну, Райс – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Варгас, Фройлер, Джака, Эбишер – Ридер, Ндойе – Эмболо.

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