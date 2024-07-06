Англия переиграла Швейцарию в четвертьфинале Евро-2024 (0:0, по пен, 5:3). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

В очередном четвертьфинальном матче Англия встречалась со Швейцарией. Голы публика увидела лишь в конце второго тайма. Эмболо открыл счет, а через пять минут Сака восстановил равновесие. Судьба путевки в полуфинал решалась в серии пенальти, где команда Саутгейта оказалась сильнее.

Англия вышла в полуфинал Евро-2024, по пенальти выбив Швейцарию – Сака спас гласным голом, звезда Ман Сити подвел

Напомним, Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Турция – Нидерланды.