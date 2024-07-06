Англия – Швейцария – 1:1 – видео голов и обзор матча Евро-2024 с очередной серией пенальти
6 июля 22:02 - Читати українською
Англия переиграла Швейцарию в четвертьфинале Евро-2024 (0:0, по пен, 5:3). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 3 )
завершено
Брель Эмболо 75’
75’ Брель Эмболо
В очередном четвертьфинальном матче Англия встречалась со Швейцарией. Голы публика увидела лишь в конце второго тайма. Эмболо открыл счет, а через пять минут Сака восстановил равновесие. Судьба путевки в полуфинал решалась в серии пенальти, где команда Саутгейта оказалась сильнее.
Англия вышла в полуфинал Евро-2024, по пенальти выбив Швейцарию – Сака спас гласным голом, звезда Ман Сити подвел
Напомним, Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Турция – Нидерланды.
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