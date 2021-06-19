Хавбек "тартанов армии" Билли Гилмор – звезда британского дерби, сообщает официальный твиттер соревнований.

Боевая ничья на Евро-2020 в видеообзоре встречи Англия – Шотландия

20-летний центрхав провел на поле 75 минут. Для Гилмора матч против англичан стал первым выходом в старте сборной Шотландии. До этого он лишь дважды появлялся на замену в спаррингах перед Евро-2020.

Напомним, что Билли Гилмор является воспитанником лондонского Челси. В сезоне 2020/21 полузащитник провел 11 матчей за "синих" во всех турнирах.

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