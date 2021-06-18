Легендарный наставник Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон и культовый экс-игрок "красных дьяволов" Дэвид Бекхэм стали звездными гостями на матчи Евро-2020 между Англией и Шотландией.

Долгожданная встреча между Шотландией и Англией заинтересовала большое количество британских поклонников футбола. Не обошли своим вниманием поединок и такие легендарные фигуры как Дэвид Бекхэм и Алекс Фергюсон.

Англия – Шотландия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Отметим, что английский экс-игрок просматривал матч вместе со своим сыном Ромео Бекхэмом. Присутствие таких болельщиков так и не помогло командам отличиться голами – первая половина встречи завершилась без забитых мячей.

К слову, Англия перед началом встречи находилась на 2 строчке, имея в активе 3 пункта после победы над Хорватией (1:0), а Шотландия была последней после поражения от чехов (0:2).

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