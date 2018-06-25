Англия – Панама: послематчевая пресс-конференция Эрнана Дарио Гомеса

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в матче 2-го тура группы G на чемпионате мира-2018 против англичан (1:6).

"Это Бог подарил Балою гол. Он собирается уйти из сборной. И вот такой подарок сделал для себя. Да, мы счастливы, что сумели забить гол на чемпионате мира.

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Откровенно говоря, мы могла проиграть и с более крупным счетом. Англия забила великолепные голы, и пенальти в наши ворота были честными. Невероятно эффективная сборная! Их стандартам противостоять мы не сумели. 5:0 в первом тайме – ужасный результат. Но Англия его заслужила. Панама еще ребенок в футболе, о котором никто ничего не знает. Не изучает наш стиль, тактику. Наверное, это где-то и помогло нам забить Англии.

После матча сказал Саутгейту, что восхищаюсь сборной Англии. Сегодня мы многому научились у сборной Англии", – цитирует Гомеса Sport24.

Сборная Англии разгромила панамцев со счетом 6:1. Три из шести мячей забил Харри Кейн, которого признали лучшим игроком поединка. Форвард Тоттенхэма повторил достижения Линекера и Ханта, которые тоже делали хет-трики на чемпионатах мира. Смотрите видео забитых мячей и обзор встречи.