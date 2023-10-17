Англия принимает Италию в рамках отбора на Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

Матч Англия – Италия стартует в 21:45 по киевскому времени. Смотреть матч можно на платформе MEGOGO.

Англия лидирует в нашей группе, а у Италии одинаковое количество очков с Украиной, но матч в запасе. "Скуадра Адзурра" – прямой конкурент сборной за выход на Евро-2024.

Мальта – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Стартовые составы команд

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер – Филлипс, Райс – Рашфорд, Беллингем, Фоден – Кейн.

Запасные: Джонстон, Рамсдейл, Гехи, Хендерсон, Данк, Колуил, Александер-Арнольд, Галлахер, Уоткинс, Грилиш, Маддисон, Боуэн.

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Скальвини, Ачерби, Удоджи – Фраттези, Кристанте, Барелла – Берарди, Скамакка, Эль-Шаарави.

Запасные: Викарио, Мерет, Димарко, Гатти, Локателли, Кин, Бонавентура, Распадори, Дармиан, Манчини, Орсолини, Бастони.