Англия – Италия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча соперников Украины
Англия принимает Италию в рамках отбора на Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.
Матч Англия – Италия стартует в 21:45 по киевскому времени. Смотреть матч можно на платформе MEGOGO.
Англия лидирует в нашей группе, а у Италии одинаковое количество очков с Украиной, но матч в запасе. "Скуадра Адзурра" – прямой конкурент сборной за выход на Евро-2024.
Мальта – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024
Стартовые составы команд
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер – Филлипс, Райс – Рашфорд, Беллингем, Фоден – Кейн.
Запасные: Джонстон, Рамсдейл, Гехи, Хендерсон, Данк, Колуил, Александер-Арнольд, Галлахер, Уоткинс, Грилиш, Маддисон, Боуэн.
Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Скальвини, Ачерби, Удоджи – Фраттези, Кристанте, Барелла – Берарди, Скамакка, Эль-Шаарави.
Запасные: Викарио, Мерет, Димарко, Гатти, Локателли, Кин, Бонавентура, Распадори, Дармиан, Манчини, Орсолини, Бастони.