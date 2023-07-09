Звание лучшего игрока матча по версии УЕФА досталось полузащитнику Ливерпуля и сборной Англии Кертису Джонсу.

Историческое чемпионство "молодых львов" в видеообзоре финала Евро-2023 Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0

"Он всегда был на высоте в нужный момент, прекрасно играл между линиями и показал себя настоящим лидером команды", – говорится в заключении технических экспертов на официальном сайте организации.

Напомним, Джонс в добавленное к первому тайму время отметился голом, который, в итоге, оказался единственным и решающим.

В свою очередь статистический портал SofaScore героем матча выбрал другого игрока англичан – голкипера Джеймса Траффорда, который уже в добавленное время потянул пенальти от испанцев и позволил своей команде завоевать первый титул за почти 40 лет. Кроме того, он стал самым "сухим" на турнире, не пропустив ни одного гола.

Англия стала чемпионом Европы, обыграв Испанию – кипер отразил пенальти на 90+9 и принес первый титул за 39 лет