Чемпионат мира-2022, 1-й тур, группа В

21 ноября, 15:00, г. Доха, Международный стадион Халифа

Главный арбитр: Рафаэл Клаус (Бразилия)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Ещё один матч, который демонстрирует мерзкое лицо FIFA и позорность катарского Мундиаля. Иран давно уже вызвал страх со своими средневековыми законами и розжигом войн на Ближнем Востоке, однако в 2022 году режим окончательно сошёл с рельсов. Страна продаёт россиянам ударные дроны и ракеты, которыми бомбят Украину (и это точно не весь список помощи), а местная полиция убила молодую женщину за неправильно одетый хиджаб.

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В отличие от россиян, иранский народ вышел на массовые протесты, которые не стихают уже несколько месяцев. В ответ режим начал казнить отдельных протестующих, а для других недовольных наступило время террора. Эта история не обошла и футбол.

Иранские спецслужбы недавно арестовали второго бомбардира в истории чемпионатов мира (того самого Али Даеи, которого потом выпустили). Несколько игроков и тренеров Персеполиса вызваны органами безопасности только за то, что сыграли в чёрных повязках в знак протеста против ареста бывшего капитана. К тому же, власти требуют, чтобы применили санкции в отношении Сердара Азмуна, ведь тот активно поддерживает борьбу за права женщин.

Вероятно, большинство сборников настроены против режима. Iran International сообщал, что группа футболистов просила FIFA дисквалифицировать свою национальную команду с ЧМ-2022 – этого же требовало всё адекватное международное сообщество. Впрочем, Джанни Инфантино плевать хотел как на иранский народ, так и на игроков. В этом его поддерживает и главный тренер сборной Карлуш Кейруш, который выдал нечто неадекватное.

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Всё это настраивает фанов против персидской команды – это нормально, но немного обидно. Большинство футболистов там точно дружат с головой. Да и в спортивном плане этот коллектив выглядел симпатично как на предыдущем Мундиале, так и в квалификации к нынешнему.

"Леопарды" в 18 матчах отбора потерпели всего три поражения (от Ирака, Бахрейна и Южной Кореи) и расписали одну ничью (с теми же корейцами). Вообще, с января 2019 года Иран победил в 24 матчах из 34-х, однажды даже разбомбив Камбоджу со счётом 10:0. Конкретно на Кубке Азии-2019 сборная дошла до полуфинала.

Что самое главное, иранских футболистов начали ценить в Европе. Азмун переехал в Байер, Тареми феерит в Порту, Джаханбахш после Брайтона перешёл в Фейенорд, а Хаджсафи и Ансарифард неплохо проявили себя за АЕК. Можно вспомнить также о крутом перформансе Шахаба в УПЛ, но в заявку на ЧМ-2022 он не попал.

Единственным проколом сборной является тренерский вопрос. Всего за два месяца до Мундиаля вместо Драгана Скочича федерация назначила Карлуша Кейруша – до этого он работал с Ираном восемь лет, сыграв с ним на ЧМ-2014 и ЧМ-2018. Трудно понять, как эта перестановка скажется на команде, но в товарняках перед ЧМ-2022 персы победили Уругвай и удержали ничью с Сенегалом.

Словом, Иран не стоит недооценивать – и англичанам особенно важно это понимать. Островитяне всегда демонстрировали максимальную успешность перед топ-турнирами, выигрывая по несколько десятков матчей подряд без особого напряжения, чтобы потом вылететь с позором. После прихода Гарета Саутгейта ситуация частично улучшилась – теперь Англия позорилась лишь своим игровым стилем, но результаты пошли вверх.

После полуфинала на ЧМ-2018 и финала Евро-2020 "трёх львов" занесли в разряд фаворитов катарского Мундиаля. Впрочем, летом 2022-го вице-чемпионы Европы шокировали общественность, вылетев из элитного дивизиона Лиги наций – сборная не одержала ни одной победы в шести матчах, да ещё и потерпела разгром от Венгрии на Уэмбли (0:4).

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Это ещё можно было списать на изменение схемы и кадровые эксперименты (для этого Лигу наций и организовали), однако прямо перед ЧМ-2022 начались кадровые проблемы. Из-за повреждений в Катар не поехали Бен Чилуэлл и Рис Джеймс, а Джеймс Мэддисон и Кайл Уокер пропустят первый тур. Всё это изрядно настораживает, хотя в целом заявка сборной Англии выглядит максимально убедительно – ни одной лишней фамилии.

На многих позициях даже есть перебор исполнителей, поэтому списывать подопечных Гарета Саутгейта не стоит. Лига наций не может быть показателем силы команды. Англия имеет всё для победы на ЧМ-2022.

Ориентировочные составы на матч Англия – Иран

Англия: Пикфорд – Стоунз, Дайер, Магуайр – Триппьер, Райс, Беллингем, Шоу – Сака, Кейн, Стерлинг

Иран: Абедзаде – Мохаррами, Пуралиганджи, Хоссейни, Мохаммади – Джаханбахш, Нуроллахи, Эззатоллахи, Хаджсафи, Амири – Тареми

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Фаворит в этой паре очевиден, но не стоит рассчитывать на простую победу Англии. Во-первых, Иран привёз реально симпатичную команду. Во-вторых, Карлуш Кейруш всегда умел "сушить" игру. В-третьих, сами британцы никуда не будут спешить – вероятно, они станут катать мяч в высоком темпе, ожидая ошибки соперника хоть целый час и изредка включаясь в прессинг после потерь.

Этот стиль является тяжёлым для зрителей, но для результата на топ-чемпионатах сборных он очень удобен. Также следует не забывать о кадровом многообразии "трёх львов" и их огромном преимуществе в классе. У Ирана, в свою очередь, травмировался Азмун. Соединив все эти факторы, можно понять, что поединок должен завершиться уверенной победой Англии.

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