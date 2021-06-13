"Игроки прекрасно справились с давлением в этом непростом и очень важном матче. С первых минут, несмотря на жару, они быстро вошли в игру и прекрасно выглядели в течение всего поединка.

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Большую часть матча мы контролировали игру, не дали Хорватии создать много моментов и опасно действовали впереди. Главное было держать под давлением полузащитников Хорватии, и нам это удалось. Это ограничило им возможности для комбинационной игры, а с длинными передачами хорошо справлялись наши защитники. Это был один из тех матчей, когда каждый игрок, кто выходит на поле, прекрасно вписывается в игру.

Я очень рад за Рахима. Он создавал опасность на протяжении всей игры. Его результативность говорит нам о том, что мы должны верить в него. Я думаю, что он был очень мотивирован доказать это", – цитирует Саутгейта сайт UEFA.

Напомним, кроме Англии и Хорватии в группе D также соревнуются Чехия и Шотландия.

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