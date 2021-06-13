"Я выберу лучший состав из всех возможных. У нас сильная команда, и мы никого не боимся. Да, сборная Англии очень быстрая, агрессивно действует в атаке, это топ-команда.

Англия – Хорватия: анонс матча Евро-2020

Нам нужно показать надежную игру сзади, но также следует дорожить мячом и пытаться контратаковать. Если мы будем только обороняться, то мы обречены", – цитирует Далича официальный сайт УЕФА.

Отметим, что матч Англия – Хорватия откроет программу сегодняшнего игрового дня – начало встречи в 16:00. Также в группе D выступают Шотландия и Чехия.

Євро-2020: Англія на піку людських ресурсів, правильні фази Хорватії та Чехії, відродження Шотландії – прев'ю групи D