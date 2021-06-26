Сборная Германии вынуждена вносить коррективы в свою подготовку к матчу 1/8 финала Евро против Англии.

Подопечным Лёва не позволили провести предматчевую тренировку на Уэмбли, информирует Kicker.

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Немцы хотели испытать поле стадиона, на котором состоится поединок с Англией. Впрочем, УЕФА запретил тренировку, чтобы дать газону дополнительное время на восстановление. "Нам бы очень хотелось тренироваться там. Это печально, ведь наступает особенный этап турнира, а Уэмбли – особенный стадион", – не скрывал разочарования представитель DFB Йенс Гриттнер.

Добавим, что матч Англия – Германия состоится 29 июня. В этой паре определится потенциальный соперник Украины, которая на стадии 1/8 финала Евро встретится со Швецией.

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