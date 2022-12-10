Англия встречается с Францией в рамках 1/4 финала ЧМ-2022. Ищите ссылку на онлайн-трансляцию матча в этой новости на "Футбол 24".

Матч Англия – Франция начнется в 21:00 по Киеву. Это последний поединок 1/4 финала ЧМ-2022, победитель которого в полуфинале сыграет с Марокко. Отчетная встреча станет для команд первой официальной за более чем 10 лет. В последний раз англичане встречались с французами в турнирном поединке еще на Евро-2012. Тот матч на Донбасс Арене завершился вничью (1:1).

Англия – Франция: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2022

Прямая трансляция матча доступна только на сервисе MEGOGO. Суспільне также покажет игру в прямом эфире. Следить за основными событиями игры Англия – Франция можно в текстовом онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Хендерсон, Райс, Беллингем – Фоден, Кейн, Сака

Франция: Льорис – Кюнде, Варан, Упамекано, Эрнандес – Рабьо, Чуамэни – Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Жиру