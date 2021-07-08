"Это не пенальти. Я не знаю, почему помощники на VAR не попросили судью взглянуть на монитор. В такой момент важно, чтобы арбитр был полностью уверен в решении, что это пенальти. Для меня это не пенальти. Думаю, бригада VAR подвела судью.

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Если даже арбитры соглашаются с нами, что вы можете еще сказать... Подобное случается нечасто!" – сказал Венгер в эфире BeIn Sports.

Слова Арсена о арбитра касаются Марка Клаттенбурга, который 14 лет работал на матчах АПЛ. "Там был незначительный контакт. Не думаю, что это тянет на пенальти в такой ключевой момент игры", – резюмировал Клаттенбург.

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