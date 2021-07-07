Легенда сборной Дании Петер Шмейхель удивил выбором фаворита в матче 1/2 финала чемпионата Европы. В нем родная национальная команда экс-голкипера будет противостоять сборной Англии.

"Честно говоря, я считаю фаворитом Данию. По моему мнению, игра будет очень плотной. Тренеры обеих команд похожи, имеют близкие подходы. Они работают с игроками в похожей манере и прививают определенный стиль.

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Они гибкие, команды очень четко действуют в обороне и средней линии. И Англия, и Дания имеют на флангах креативных игроков, создающих моменты. Я действительно считаю силы команд равными, несмотря на мнение английских журналистов. Многое зависит от того, как сложится для команд именно этот день", – заявил ветеран в интервью официальному сайту МЮ.

Напомним, что матч Англия – Дания состоится на Уэмбли в среду, 7 июля. Начало поединка в 22:00.

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