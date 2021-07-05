УЕФА объявил бригаду арбитров на поединок 1/2 финала Евро между Англией и Данией.

Матч рассудит 38-летний голландец Данни Маккели, информирует официальный сайт УЕФА. На линиях будут помогать ассистенты Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Роль четвертого арбитра будет выполнять румын Овидиу Хацеган, а за VAR отвечать Пол ван Бьокел.

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Для бригады Маккели это будет четвертый поединок на Евро-2020. Он судил матч-открытие Турция – Италия, а во втором туре встречу финнов и россиян. Сборная Англии имеет приятные воспоминания о работе нидерландца – именно под его наблюдением команда Саутгейта победила Германию (2:0) в 1/8 финала.

Добавим, что матч Англия – Дания состоится 7 июля, начало в 22:00. Второго финалиста Евро определят Италия и Испания, которые сыграют днем ранее.

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