Сборная Англии разбила боснийцев в контрольном матче (3:0) перед Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Англия начала подготовку к чемпионату Европы, сыграв против Боснии и Герцеговины. Боснийцев на Евро-2024 не пустила сборная Украины.

Англия устроила разгром Боснии и Герцеговины с красотой Трента перед Евро-2024

Босния час держала свои ворота на замке. Бывший голкипер Зари Никола Василь совершил пять эффектных сейвов, спасая свою команду.

В конце концов фаворит достиг своего. Палмер забил дебютный гол за сборную Англии, реализовав пенальти за фол против Консы.

Александер-Арнольд, который вышел в центре поля, красиво удвоил преимущество ударом в касание, а Кейн сделал счет разгромным.