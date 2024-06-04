Англия – Босния и Герцеговина – 3:0 – видео голов и подвигов бывшего голкипера Зари
12:42 - Читати українською
Сборная Англии разбила боснийцев в контрольном матче (3:0) перед Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
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Англия начала подготовку к чемпионату Европы, сыграв против Боснии и Герцеговины. Боснийцев на Евро-2024 не пустила сборная Украины.
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Босния час держала свои ворота на замке. Бывший голкипер Зари Никола Василь совершил пять эффектных сейвов, спасая свою команду.
В конце концов фаворит достиг своего. Палмер забил дебютный гол за сборную Англии, реализовав пенальти за фол против Консы.
Александер-Арнольд, который вышел в центре поля, красиво удвоил преимущество ударом в касание, а Кейн сделал счет разгромным.
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