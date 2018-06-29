Англия – Бельгия: послематчевая пресс-конференция Роберто Мартинеса

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу 1:0 над Англией в матче 3 тура чемпионата мира-2018.

"Если честно, я доволен нашей игрой. Мы сделали 9 замен в составе. Мы хорошо понимаем, к чему стремимся. Мы чётко говорили, что победа любой ценой нам сегодня не была нужна. Думаю, Англии нужно было то же самое. Нам были важны ротация, распределение ответственности между игроками, восстановление после травм. Мы играли по системе 3-5-2, по которой на турнире ещё не играли. Во втором тайме прибавили в интенсивности.

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Не думаю, что на чемпионате мира можно надеяться на лёгкий путь, два года назад у нас такое было. Англия будет играть с Колумбией, у неё тоже будет риск. С точки зрения логистики легче было остаться в Москве, получить день отдыха, но теперь нас беспокоит только игра с Японией. Сейчас очень сложно прогнозировать чемпионат мира – никто не верил, что Германия не выйдет из группы, Аргентина еле выиграла. Важно понимать, насколько мы сами сильные.



Сегодня наше золотое поколение не играло, но мы представили людей, способных стать новым золотым поколением. Сегодня играли Тилеманс, Янузай, они выходили в тех условиях, к которым не привыкли в клубах, и демонстрировали высокий уровень. Мы теперь команда. У нас дикое желание сделать свой вклад, и индивидуальное, и командное. Мы выиграли три матча, это дорогого стоит. Хотелось бы, чтобы в Бельгии гордились этой командой.



Мы не так давно играли с Японией в Брюгге. Команда не сильно изменилась после смены тренера, она динамичная, организованная, с сильной структурой, а японский футбол очень силён. Мы знаем японцев очень хорошо, а они знают нас", – цитирует тренера Чемпионат.