Как известно, сегодня, 11 октября, сборная Англии в рамках 3-го тура Лиги наций будет принимать бельгийцев.

Саутгейт простил Санчо и Абрахама за вечеринку – игроки вернутся в состав сборной Англии

Подопечные Гарета Саутгейта накануне поединка потеряли важное действующее лицо, сообщает издание The Mirror. Получил повреждение на тренировке сборной Англии форвард Тоттенхэма Харри Кейн.

В конце тренировки 27-летний нападающий пожаловался на чувство напряжения в мышцах. Тоттенхэм попросил вернуть Кейна в распоряжение клуба, однако главный тренер "трех львов" оставил футболиста в составе сборной.

Напомним, в январе 2020 года Кейн был прооперирован после разрыва мышц задней поверхности бедра – на реабилитацию ушло несколько месяцев.

К слову, Англия после двух туров занимает в группе А2 второе место, набрав 4 очка. Бельгия с двумя победами лидирует в квартете.

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