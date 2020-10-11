Англия – Бельгия: команда Саутгейта получила существенную потерю перед матчем Лиги наций
Главный тренер сборной Англии столкнулся с неприятными новостями накануне важного поединка.
Как известно, сегодня, 11 октября, сборная Англии в рамках 3-го тура Лиги наций будет принимать бельгийцев.
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Подопечные Гарета Саутгейта накануне поединка потеряли важное действующее лицо, сообщает издание The Mirror. Получил повреждение на тренировке сборной Англии форвард Тоттенхэма Харри Кейн.
В конце тренировки 27-летний нападающий пожаловался на чувство напряжения в мышцах. Тоттенхэм попросил вернуть Кейна в распоряжение клуба, однако главный тренер "трех львов" оставил футболиста в составе сборной.
Напомним, в январе 2020 года Кейн был прооперирован после разрыва мышц задней поверхности бедра – на реабилитацию ушло несколько месяцев.
К слову, Англия после двух туров занимает в группе А2 второе место, набрав 4 очка. Бельгия с двумя победами лидирует в квартете.
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