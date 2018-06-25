Англия – Панама: послематчевая пресс-конференция Гарета Саутгейта

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями после разгромной победы своих подопечных над панамцами (6:1) во 2-м туре группы G на чемпионате мира-2018.

"Панама сразу села в оборону, играла 6-3-1. Нам потребовалось время, чтобы приспособиться к такой игре. Да, во втором тайме мы не были столь активны, но после 6:1 глупо критиковать ребят. Кроме этого, они играли в тяжелых условиях – было очень жарко.

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Секрет наших стандартов? Да мы просто их отрабатываем. У нас есть футболисты, которые умеют классно подавать и отлично бороться за верховые мяч. Вот и все.

Будем ли выбирать, с какого места выйти лучше? Давайте наслаждаться моментом и получать удовольствие от игры с Бельгией. Скажу так: Англия стремится хорошо сыграть в футбол, а с раскладами разберемся позже. Знаете, я больше радовался победе над Тунисом. Тогда мы были в сложной ситуации и вышли из нее.

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Сегодня, правда, было очень странно: 5:0 до перерыва, все кончено, нужно заставлять футболистов играть во втором тайме с энтузиазмом. Действительно странно. Но, конечно, приятно. Хотя я действительно считаю, что с Тунисом сборная Англии сыграла лучше, чем против Панамы", – приводит слова Саутгейта Sport24.

Сборная Англии разгромила панамцев со счетом 6:1. Три из шести мячей забил Харри Кейн, которого признали лучшим игроком поединка. Форвард Тоттенхэма повторил достижения Линекера и Ханта, которые тоже делали хет-трики на чемпионатах мира. Смотрите видео забитых мячей и обзор встречи.