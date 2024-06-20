Англия удачно стартовала на Евро, но победа над Сербией вызвала больше критики, чем комплиментов. Гарет Саутгейт своим примитивным футболом не использует даже частичку талантов Кейна, Беллингема, Саки, Фодена, Трента и других. 11 ударов на две команды – такой скуки не было на чемпионатах Европы с 1980-го.

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Беллингем разорвал скуку

Но тренер "трех львов", воодушевленный успехами (финал Евро-2020, полуфинал ЧМ-2018), уверенно стоит на своем. Саутгейт скопировал состав на Данию и снова сделал ставку на осторожность, а не доминирование. Реализовать план попытался Фоден, который самостоятельно накрутил двух оппонентов, однако не попал в дальний угол.

Беллингему надоело участвовать в этом безобразии. Джуд инициировал прессинг, что сразу привело к удару Кейна. Через несколько минут юный феномен бросил в прорыв по флангу Уокера – все завершилось голом. Кайл выгрыз мяч у защитника и прострелил в центр штрафной под удар Кейну.

Пушечный ответ Дании

Гол есть – можно садиться в оборону. Англия отдала сопернику мяч и откатилась за его линию. Организованная оборона – козырь этой сборной. Вот только Дания создала такое давление, что даже из стены Саутгейта начали выпадать кирпичи. Скандинавы раз за разом прорывались в штрафную площадку, но не могли качественно завершить атаку.

Дания решила изменить подход и вместо комбинаций в последней трети перешла на дальние удары. Как показывает опыт этого чемпионата Европы, правильное решение. И оно снова себя оправдало. Юльман из-за пределов штрафной идеально положил мяч от штанги в ворота. Через несколько минут трюк пытался повторить Хёйберг.

Morten Hjulmand's game by numbers vs. England:



100% dribbles completed

100% aerial duels won

54 passes completed

2/3 tackles won

2 clearances

2 shots

1 key pass

1 goal



All-action performance in CM. pic.twitter.com/7kS89A3TzK — Statman Dave (@StatmanDave) June 20, 2024

Англия едва не проиграла

Во втором тайме каждая из команд больше боялась проиграть, чем хотела выиграть. Поэтому весь акцент был на дальних ударах. Фоден попал в штангу, Эриксен и Сака были неточными, а попытки Дамсгора и Хёйберга нейтрализовал вратарь.

Саутгейт заменил всех трех форвардов, а обострял все равно Беллингем. Но в последние минуты Англия отдала мяч и села в оборону. Гехи едва не привез гол, Кристенсену позволили пробить в упор после углового, а Хёйберг немного недокрутил в "девятку".

Англия тянула время, чтобы удержать ничью. У Саутгейта 4 очка после двух туров, а критика растет. Дания имеет два балла, как и Словения. На дне группы С – Сербия, 1 пункт.

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