Англии повезло избежать поражения от Дании на Евро-2024 – скандинавы красиво ответили на гол Кейна
Англичане и датчане расписали ничью (1:1) во втором туре группового раунда Евро-2024. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Англия удачно стартовала на Евро, но победа над Сербией вызвала больше критики, чем комплиментов. Гарет Саутгейт своим примитивным футболом не использует даже частичку талантов Кейна, Беллингема, Саки, Фодена, Трента и других. 11 ударов на две команды – такой скуки не было на чемпионатах Европы с 1980-го.
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Беллингем разорвал скуку
Но тренер "трех львов", воодушевленный успехами (финал Евро-2020, полуфинал ЧМ-2018), уверенно стоит на своем. Саутгейт скопировал состав на Данию и снова сделал ставку на осторожность, а не доминирование. Реализовать план попытался Фоден, который самостоятельно накрутил двух оппонентов, однако не попал в дальний угол.
Беллингему надоело участвовать в этом безобразии. Джуд инициировал прессинг, что сразу привело к удару Кейна. Через несколько минут юный феномен бросил в прорыв по флангу Уокера – все завершилось голом. Кайл выгрыз мяч у защитника и прострелил в центр штрафной под удар Кейну.
Пушечный ответ Дании
Гол есть – можно садиться в оборону. Англия отдала сопернику мяч и откатилась за его линию. Организованная оборона – козырь этой сборной. Вот только Дания создала такое давление, что даже из стены Саутгейта начали выпадать кирпичи. Скандинавы раз за разом прорывались в штрафную площадку, но не могли качественно завершить атаку.
Дания решила изменить подход и вместо комбинаций в последней трети перешла на дальние удары. Как показывает опыт этого чемпионата Европы, правильное решение. И оно снова себя оправдало. Юльман из-за пределов штрафной идеально положил мяч от штанги в ворота. Через несколько минут трюк пытался повторить Хёйберг.
Англия едва не проиграла
Во втором тайме каждая из команд больше боялась проиграть, чем хотела выиграть. Поэтому весь акцент был на дальних ударах. Фоден попал в штангу, Эриксен и Сака были неточными, а попытки Дамсгора и Хёйберга нейтрализовал вратарь.
Саутгейт заменил всех трех форвардов, а обострял все равно Беллингем. Но в последние минуты Англия отдала мяч и села в оборону. Гехи едва не привез гол, Кристенсену позволили пробить в упор после углового, а Хёйберг немного недокрутил в "девятку".
Англия тянула время, чтобы удержать ничью. У Саутгейта 4 очка после двух туров, а критика растет. Дания имеет два балла, как и Словения. На дне группы С – Сербия, 1 пункт.
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