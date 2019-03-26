Аньелли выступил против реформы Клубного чемпионата мира и планирует запустить новый турнир

Президент Ювентуса и председатель Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли заявил, что его организация выступает против обновления клубного ЧМ и планирует создать Суперлигу европейских чемпионов.

"Приоритетом всех участвующих сторон должно быть составление четкого понимания того, как будет выглядеть мировой международный футбол после 2024 года. ECA не может поддержать решение ФИФА реформировать клубный чемпионат мира в 2021-м.

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Мы начали разработку проекта по новому видению будущих соревнований под эгидой УЕФА. Это начало нового пути. Мы находимся в центре мирового футбола и должны нести изменения. Мы создадим новую Суперлигу европейских чемпионов в сотрудничестве с УЕФА. Мы противопоставляем себя новому клубному ЧМ с 24 командами, и будем требовать меньше международных перерывов в чемпионатах", – цитирует Аньелли Calciomercato.

Совет ФИФА принял решение об изменении формата Клубного чемпионата мира, начиная с 2021 года. По новому регламенту в турнире примут участие сразу 8 команд из Европы.

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