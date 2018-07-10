Аньелли улетел в Грецию на встречу с Роналду – трансфер португальца в Ювентус все ближе

Президент туринского Ювентуса Андреа Аньелли отправился в Грецию, где отдыхает форвард мадридского Реала Криштиану Роналду, чтобы завершить трансфер португальца.

Президент Юве частным самолетом вылетел из Пизы в Грецию, где у него запланирована встреча с 33-летним нападающим, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сенсационный трансфер Роналду – как выглядит план Ювентуса и кто заменит Криштиану в Реале

Источники издания сообщают, что стороны должны встретиться во вторник и обсудить последние детали перехода Роналду в туринский клуб. Юве планирует подписать с португальцем 4-летний контракт с зарплатой 30 млн евро за сезон. Трансфер из Реала может стоить Аньелли 100-120 млн евро.

Криштиану Роналду является рекордсменом мадридцев по забитым мячам – он забил 450 голов в 438-ми поединках. Президент "сливочных" Флорентино Перес ранее поставил условие, согласно которому Роналду сам должен объявить о своем уходе из Реала. Это нужно боссу Реала для того, чтобы его не обвиняли в продаже звездного игрока.