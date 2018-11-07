Анелька стал тренером молодежной команды Лилля

Экс-форвард сборной Франции Николя Анелька будет работать с нападающими молодежной команды Лилля.

Лилль на своем официальном сайте объявил о назначении Николя Анелька на должность тренера молодежной команды. Экс-нападающий сборной Франции будет работать с атакующей группой игроков.

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В статусе игрока Анелька выступал за такие клубы, как ПСЖ, Арсенал, Реал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Фенербахче, Болтон, Челси, Шанхай Шэньхуа, Ювентус и Вест Бромвич. Завершил профессиональную карьеру в индийском Мумбай Сити.

Вместе со сборной Франции он стал победителем Евро-2000.

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