Легендарний форвард Ніколя Анелька працевлаштувався у четвертому за силою дивізіоні Франції.

Николя Анелька стал спортивным директором ФК Йер, сообщает официальный сайт клуба.

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Последние годы 41-летний француз провел в тренерском штабе молодежки Лилля. Недавно Йер приобрел местный бизнесмен, и команда имеет амбициозные планы. Сейчас новый клуб Николя выступает в четвертом по силе дивизионе Франции.

Напомним, Анелька известен своими выступлениями за Арсенал, Реал, ПСЖ, Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, а также за сборную Франции.

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