Нападающему сборной Польши Роберту Левандовски досталось от журналистов после матча с Австрией во втором туре группового этапа Евро-2024.

Польский форвард Барселоны пропускал первый матч национальной команды, поскольку получил травму в товарищеской игре против Турции. До встречи с Австрией Роберт Левандовски успел восстановиться и вышел на поле на 60 минуте. Впрочем, игра у нападающего не пошла, за что его раскритиковало французское издание Le Figaro.

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"Что мы можем сказать? 35-летняя звезда не имела никакого влияния на завершающие полчаса, и статистика, для кого-то анекдотическая, а для кого-то вполне реальная – это доказывает. Нападающий Барселоны получил больше желтых карточек, чем нанес ударов", – написало издание.

Напомним, сборная Польши проиграла два матча на групповом этапе (Нидерландам (1:2) и Австрии (1:3). "Кадра" досрочно вылетела из Евро-2024. Встреча с Францией не повлияет на турнирное положение поляков.

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