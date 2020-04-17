Андронов убежден, что сборная Украины стала сильнее без Ракицкого

Российский комментатор считает, что национальная команда Украины выиграла от трансфера Ярослава Ракицкого из Шахтера в Зенит.

"Думаю, переход Ракицкого в Зенит стал для Шевченко долгожданным поводом попробовать сыграть без Ярослава. Потому что к его игре возникали вопросы и до перехода. В Украине сейчас хорошее молодое поколение, есть возможность дать им игровую практику, стать лидерами сборной.

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Не думаю, что как защитник Ракицкий был бы сейчас актуальным. Как исполнитель штрафных он помог бы любой команде. Но ради штрафных никто не будет брать человека в команду.

И мне кажется, что в сборной Украины изменились отношения внутри коллектива. Команда сейчас один за всех и все за одного. Взаимоотношения стали другими, и Ракицкий в них бы вписаться не смог", – рассказал Андронов в эфире Вацко Live.

В прошлом году Ракицкий решил сменить Шахтер на Зенит, после чего Андрей Шевченко перестал вызывать его в сборную Украины. В сердцах защитник объявил о завершении карьеры в национальной команде.

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