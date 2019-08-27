Андронов рассказал, как помог Динамо подписать Жерсона Родригеса и еще двух футболистов

Известный российский комментатор Алексей Андронов признался, что причастен к трансферам некоторых игроков в Динамо.

"У меня есть друг, Павел Железов, он украинец, болельщик Динамо, но живет в Германии. Он и обратил внимание на Родригеса, который играл в Японии.

У него вдруг начала подниматься статистика и трансферная цена. Он загрузил несколько матчей, сделал нарезку и послал ее мне. Я показал ее Хацкевичу. Он сказал – интересно. Попросили полный отчет у селекционеров плюс он сказал, что сам поедет его посмотреть на игру сборной.

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В матче против Украины было не совсем понятно, что это такое. Это разовое выступление? Мы помним, как трудно для украинцев проходил тот матч.

Затем мы начали копать японскую историю. И увидели, что местами он определяет игру команды и забивает. И решили, что это может быть интересно.

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Кстати, продолжу тему Родригеса. Это не первый игрок, которого я предлагал, и он появился в Динамо. Еще был Данило Силва, Жерсон Маграо", – сказал Андронов в интервью Sportarena.