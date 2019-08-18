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Андронов: Михайличенко – последний тренер с "динамовским сердцем"

15:21 46 Читати українською
Андронов: Михайличенко – последний тренер с "динамовским сердцем"
Алексей Михайличенко / фото Динамо

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал смену тренера в киевском Динамо.

"К этому назначению я был готов, и воспринимаю его спокойно. К "настроениям в интернете" тоже был готов, кстати. Понимаю, что "динамовские сердца" немного всем надоели, это понятно.

Но поставьте себя на место Суркиса. Команда попала в шторм, начать сейчас глобальную перестройку – значит с большой вероятностью перечеркнуть все, что делалось два года до этого.

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Михайличенко – тренер все же более опытный, чем Хацкевич. Но знает команду. Если не справится он – не знаю, какое ее может ожидать будущее.

Точнее, думаю, что Михайличенко – это последний "динамовский" тренер. Только от него зависит сейчас, сколько он проработает. Но потом точно будет иностранец", – написал Андронов на своей странице в Фейсбук.

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